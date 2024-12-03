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Четверо школьников забросали Вечный огонь снежками и попали на видео

В Коврове поймали школьников, которые потушили Вечный огонь снежками

В Коврове Владимирской области четверо школьников осквернили Монумент Славы, забросав Вечный огонь снежками. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел 1 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах четверо детей играют в снежки на площади Победы. Затем дети перемещаются к Вечному огню и начинают закидывать его снегом. После того как один из хулиганов потушил пламя, дети испугались и убежали.

Полицейские установили личности несовершеннолетних: ими оказались дети 11 и 12 лет, проживающие поблизости от мемориала.

В пресс-службе областного Следственного управления СК отметили, что сейчас опрашивают нарушителей и их родителей, после чего будет принято решение. К ответственности могут привлечь официальных представителей малолетних хулиганов.

Ранее школьник из Нижнего Тагила попали в поле зрения правоохранителей после того, как осквернили городской мемориальный комплекс.

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