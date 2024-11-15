Согревавшиеся у Вечного огня дагестанцы извинились за то, что «залезли на высшую память»

Четверо молодых людей из Дагестана, которые забрались погреться у Вечного огня в Невинномысске, принесли извинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Совесть Дагестана».

«Мы залезли 10-го числа на Вечный огонь. Решили погреться, не знали, что там нельзя наступать. Я признаю свою ошибку, хотел бы извиниться перед всем городом Невинномысск. Прошу прощения», «Я тоже хочу извиниться перед городом Невинномысск, перед всей Россией, за то, что осквернили, залезли на высшую память наших предков. Прошу простить меня, мы не специально, мы не хотели этого», — признаются мужчины на камеру.

До этого четверых приехавших в город из Дагестана мужчин задержали за то, что те грели у обелиска «Вечная слава» руки и ноги. В Следственном комитете возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее мэр Невинномысска дал определение патриотизму.