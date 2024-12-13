«Сжальтесь над адресатом»: в Госдуме призвали не дарить живых змей на Новый год

В России вырос спрос на живых змей — символ наступающего 2025 года. Однако такой подарок на праздник может стать причиной испорченных отношений, сообщил «Газете.Ru» первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Депутат подчеркнул, что, подарив змею, человеку можно не только нанести психологическую травму, но и сделать его соучастником преступления.

«Сейчас найдутся горячие головы, которые начнут дарить живых змей в качестве подарка. Первые симптомы такого «оригинального» подарка мы уже видим. Вырос спрос на змей, и это очень опасная тенденция. Я никому не рекомендую дарить живых символов года, потому что это может навсегда испортить ваши отношения с адресатом. Во-первых, люди неоднозначно относятся к змеям. Многие их просто боятся, даже есть соответствующая фобия. Адресат вашего подарка может к таким людям относиться, а вы об этом не будете знать. И вместо подарка вручите человеку психологическую травму. Во-вторых, есть перечень животных, которых содержать нельзя. Некоторые змеи относятся к нему. И, подарив змею из этого перечня, вы можете сделать адресата подарка соучастником правонарушения. Потому что вы фактически предложите ему у себя дома держать животное, которое держать по законодательству запрещено», — объяснил Бурматов.

По словам политика, для содержания змеи необходимо обладать определенными знаниями. Неправильный уход может навредить живому существу.

«Змея — это очень сложный питомец во всем, начиная от условий содержания, обеспечения температурного и светового режимов, заканчивая рационом питания. Содержать их весьма проблематично. Далеко не каждому человеку это под силу. Это требует очень серьезных знаний, достаточного опыта и очень сильной любви к такого рода «питомцам». Ряд змей могут просто причинить человеку вред. Кого вам там продадут на птичьем рынке — вы никаких гарантий не имеете. Очень специфическая сфера, поэтому лучше туда даже и не лезть. Это живое существо. Как бы оно ни выглядело, Бог его создал таким. Не наше дело ему определять судьбу, передавая в руки человеку, который практически гарантированно не имеет никакого представления о том, как ухаживать за ними, организовывать им условия содержания, кормить и прочее. Поэтому сжальтесь над адресатом подарка и над символом — ограничьтесь сувенирами», — заключил он.

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