Герпетолог рассказал об опасностях укусов неядовитых змей

Укус даже неядовитой змеи может привести к анафилактическому шоку из-за аллергической реакции на ее слюну. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт-герпетолог Владимир Черлин. Он посоветовал аллергикам в случае укуса принять антигистаминные препараты.

«Если это мелкие змеи, то зубки у них длинные и острые, поэтому поранить кожу они могут очень здорово, может крови много быть. По большому счету, ран каких-то серьезных мелкая змея нанести не может, но проткнет кожу. Более крупные змеи могут нанести более серьезные травмы своими зубами. Наверное, не это самое главное. Самое главное то, что есть люди, у которых аллергия на слюну змеиную. Это не значит, что она ядовитая. Это просто аллергическая реакция на слюну. У нас в Питере был случай, когда у женщины был именно анафилактический шок от укуса питона с летальным исходом, то есть это чисто иммунная реакция, это не отравление. Если человек страдает какими-то аллергическими реакциями, когда такая ситуация произошла, укус, имеет смысл быстренько схватить какой-нибудь препарат, который наверняка есть у него под руками антиаллергический. На всякий случай», — сказал он.

20 сентября москвичка вызвала спасателей из-за выползшего из террариума питона дочери. Как сообщал Telegram-канал Baza, хозяйка квартиры планировала покормить змею мышами, но питон оказалась на свободе.

До этого помощь спасателей в обращении со змеей понадобилась жительнице Тольятти — она нашла в своем диване пресмыкающееся, когда собиралась ложиться спать.

Ранее герпетолог дал совет, как обращаться с приползшими от соседей змеями.