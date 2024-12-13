Ветеринар рассказал, как помочь питомцам перенести разлуку с хозяином

Собаку в период отсутствия хозяина должен выгуливать знакомый ей человек, чтобы помочь ей справиться с разлукой и избежать стресса. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

Помимо этого, он советует выводить питомца на прогулку на поводке, чтобы он не убежал. Лучше всего, чтобы собака жила в том же доме на период, пока владелец находится в отъезде, добавил ветеринар. По его словам, с котами все проще, если они остаются в привычной им квартире. Достаточно, чтобы к ним приходил знакомый человек и кормил их, менял воду и лоток.

«Как правило, эти разлуки недолгие — недели две, максимум три недели. И проблема таким образом решается. Если нет такой возможности, тогда смотрят гостиницу. Но квартирный вариант в домашних условиях дальнейшего содержания — это значительно лучше для кошки и безопаснее для ее здоровья, чтобы она какую-то заразу не подцепила», — подчеркнул Логинов.

Ветеринар Екатерина Гуляева до этого говорила, что перед путешествием с кошкой важно заранее позаботиться о ее комфорте и обратиться к ветеринару. По ее словам, специалист может выписать питомцу препарат, который будет успокаивать его в поездке. Ветеринар также советует не забывать о регулярной обработке животных от паразитов и вакцинации.

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