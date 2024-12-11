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Ветеринар рассказал, чем лучше кормить собак и кошек

Ветеринар Цыпленков: собак и кошек можно кормить сырым мясом

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Alexandra Pfau/imageBROKER.com/Global Look Press

Сырой мясной сбор хорошо подойдет для кормления домашних кошек и собак. Об этом рассказал ветеринар Евгений Цыпленков, передает Pravda.Ru.

По его словам, питомцев также можно кормить сырым сердцем и печенью. Он советует не варить эти продукты, чтобы сохранить питательные вещества. Эксперт отметил, что домашних животных также можно кормить хорошим сухим кормом.

«Для кастрированных котов есть специальные корма для профилактики мочекаменной болезни, это просто обязательно надо делать, то баловать мы их можем кусочком сырого мяса. Тут единственное что, сухой корм не должен встречаться желудке с мясом, например, утром дали сухой корм, он съел его, и через шесть-восемь часов, когда он ушел из желудка, уже можно давать мясо, например», — уточнил Цыпленков.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что далеко не вся еда, которую употребляет человек подойдет собаке. Он подчеркнул, что от качества пищи напрямую зависит состояние здоровья и продолжительность жизни питомца. По его словам, собакам нужны качественные мясные продукты, баланс полезных микроэлементов и витаминов.

Ранее ветеринар перечислил опасные для питомцев продукты.

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