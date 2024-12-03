Ветеринар объяснила, как подготовить кошку к путешествию

Перед путешествием с кошкой важно заранее позаботиться о ее комфорте и обратиться к ветеринару. Об этом рассказала ветеринар Екатерина Гуляева, передает Pravda.Ru.

По ее словам, специалист может выписать питомцу препарат, который будет успокаивать его в поездке. Ветеринар также советует не забывать о регулярной обработке животных от паразитов и вакцинации. Перевозить кошек лучше в клетке-переноске.

«В клетке-переноске, естественно, пеленки. Если она едет на долгое расстояние, я думаю, что надо взять лоток с наполнителем. Понятно, от безысходности она сходит на пеленку, но, наверное, лучше, это будет лоток с ее запахом. Соответственно, это большая переноска, либо дополнительная переноска, если у вас выкуплено все купе», — заключила Гуляева.

До этого ветеринарные специалисты сообщали, что кошек нужно кормить минимум два раза в день, при этом корм не должен быть постоянно в доступе у животного. По их словам, многие животные могут постоянно испытывать потребность в еде, что грозит набором веса и ожирением. Это, в свою очередь, может привести к развитию сахарного диабета.

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