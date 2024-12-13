В одном из городов Украины после взрывов перестал работать электротранспорт

Электрический транспорт в городе Одессе, расположенном на юге Украины, перестал работать после серии утренних взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

«В Одессе не работает электрический транспорт», — говорится в материале.

Также, по словам журналистов, в городе пропало водоснабжение. Идет ли речь обо всем населенном пункте или отдельных районах, в публикации не уточняется.

Рано утром 13 декабря украинский телеканал ТСН сообщил, что на территории Одесской области произошли несколько взрывов. Их зафиксировали в 5:13 по московскому времени.

Позже мэр административного центра региона Геннадий Труханов заявил о взрывах непосредственно в Одессе. По его словам, всего за час в городе четыре раза произошли взрывы.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в свою очередь, рассказал об ударе российских военных по порту в населенном пункте. В районе гавани зарегистрировали как минимум один прилет, пишет РИА Новости. При этом иные подробности не поступали.

Ранее в подконтрольной Киеву части Запорожской области после взрывов выявили повреждение инфраструктурных объектов.