Сразу несколько инфраструктурных объектов, расположенных на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области, получили повреждения в результате взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной Киевом администрации региона Иван Федоров.

Он рассказал, что за прошедшие сутки на вверенной ему территории произошло около 205 взрывов. После этого начали поступать сообщения о разрушении целого ряда объектов инфраструктуры.

Каким именно объектам был нанесен урон, чиновник раскрывать не стал. То же касается их точного местоположения.

11 декабря в подконтрольной Киеву части Запорожской области также выявили повреждение нескольких инфраструктурных объектов. Как рассказал Федоров, в течение суток на соответствующей территории зафиксировали не менее 268 взрывов.

За день до этого журналисты украинского издания «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики сообщили о детонации генератора в городе Одессе. При этом другие подробности о произошедшем в материале не уточнялись.

Ранее критической инфраструктуре на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области был нанесен урон.