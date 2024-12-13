В Ростовской области задержали группу обнальщиков с оборотом более 2 млрд рублей

В Ростовской области семь человек из разных регионов стали фигурантами уголовного дела об обналичивании средств. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, подозреваемые зарегистрировали более 80 хозяйствующих субъектов в 2020–2023 годах. Эти организации они использовали для того, чтобы сделать поддельные документы о переводе денег.

«Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам», – сообщается в публикации.

Всего на такой деятельности фигуранты смогли заработать более 93 миллионов рублей, оборот незаконного бизнеса составил более двух миллиардов рублей.

На данный момент все семеро находятся под стражей. Правоохранители продолжают расследовать дело.

До этого в Татарстане поймали подозреваемых в обналичивании не менее 2,5 миллиардов рублей. Как полагают следователи, участники находили клиентов, проводили все необходимые операции и брали за свои услуги комиссию 14%.

Ранее Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет.