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РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет, сообщает РБК, ссылаясь на источник в регуляторе.

Уловка строится на том, что монеты из золота или серебра считаются законным средством платежа, как и обычные монеты, и могут использоваться в расчетах по номиналу, но их реальная стоимость меняется и зависит от цены драгметалла. Одной из самых популярных инвестмонет является золотой «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.

Преступная схема заключается в том, компании-обнальщики несколько раз перепродают такие монеты между аффилированными посредниками, а после подставные физические лица на законных основаниях продают монеты банку и обналичивают денежные средства. В ЦБ уточнили, что операции обычно проводятся в размере 10–25 млн рублей каждая.

19-20 декабря рубль просел на российском валютном рынке: во вторник за доллар и евро давали уже более 69 и 73 рублей соответственно. Как физлицам в таких условиях уберечь накопления от высокой инфляции и от рисков обесценения нацвалюты читайте в материале «Газеты.Ru».

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