В Татарстане задержали группу обнальщиков, заработавших на махинациях более 43 млн рублей

В Татарстане группу людей подозревают в незаконных операциях с деньгами. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего правоохранители задержали семь человек. По версии следствия, они занимались незаконной деятельностью в Казани. Они, по предварительным данным, обналичивали деньги, не имея на это разрешений. При этом у каждого была своя роль.

«Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения», – сообщается в публикации.

От клиентов подозреваемые получали комиссию 14%. Всего подозреваемые, как полагают правоохранители, заработали более 43 миллионов рублей, общий оборот составил не менее 2,5 млрд рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. На данный момент идет расследование.

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