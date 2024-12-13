Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане задержали группу обнальщиков, заработавших на махинациях более 43 млн рублей

В Татарстане семь человек задержали за обналичивание не менее 2,5 млрд рублей

В Татарстане группу людей подозревают в незаконных операциях с деньгами. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Всего правоохранители задержали семь человек. По версии следствия, они занимались незаконной деятельностью в Казани. Они, по предварительным данным, обналичивали деньги, не имея на это разрешений. При этом у каждого была своя роль.

«Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, ведением переговоров. Другие – перевозили наличные деньги, третьи – вели бухгалтерскую деятельность и оформляли документы, содержащие недостоверные сведения», – сообщается в публикации.

От клиентов подозреваемые получали комиссию 14%. Всего подозреваемые, как полагают правоохранители, заработали более 43 миллионов рублей, общий оборот составил не менее 2,5 млрд рублей.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело. На данный момент идет расследование.

Ранее мошенник оставил воспитанников самарского детсада без новогодних подарков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами