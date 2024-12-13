В Киеве начали экстренно отключать электроэнергию

В Киеве на Украине начались экстренные отключения света. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что отключения электроэнергии будут проходить до конца дня в разных районах украинской столицы.

«Надо срочно помочь энергосистеме», — говорится в публикации, прикрепленной к графику экстренных отключений электроэнергии.

Также отключения света начались во Львовской области на западе Украины после взрывов.

Вечером 12 декабря сообщалось о взрывах в Киевской области.

Утром 13 декабря сообщалось о взрывах на территории Одесской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило о серии ударов по объектам в трех городах Украины.