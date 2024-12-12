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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

«Страна»: в Киеве работает ПВО, слышны взрывы

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Gleb Garanich/Reuters

Взрывы прогремели в Киевской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Freeдом».

По данным издания «Страна.ua», в Киеве работают средства противовоздушной обороны.

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат на территории столицы, в Киевской области и ряде других регионов Украины.

12 декабря координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что военные армии РФ нанесли удар по селу Кутьковка в Харьковской области, где располагались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Лебедева, есть пострадавшие, около трех десятков раненых.

До этого подпольщик сообщил, что склад с боекомплектами подразделений ВСУ, которые вели обстрелы в направлении Брянской области РФ, был уничтожен в Черниговской области Украины. По словам Лебедева, из села доносились звуки вторичной детонации, их было слышно в течение часа.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее румынские наемники сняли на видео последствия удара «Искандера» по Запорожью.

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