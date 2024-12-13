Россиянам рассказали, стоит ли брать отпуск в январе

Россиянам не стоит брать отпуск в январе, потому что он, как правило, является самым невыгодным месяцем для этих целей из-за малого количества рабочих дней. Об этом kp.ru рассказала директор по аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Специалист отметила, что вместо этого лучше взять отпуск в декабре, до начала новогодних праздников.

«В январе 2025-го рабочих дней будет всего 17, а в декабре 2024-го — 21. Поэтому, если ваша зарплата, допустим, 50 тысяч руб., то один рабочий день в январе «стоит» 2 941,18 руб. (50 тысяч / 17). А в декабре — 2 380,95 руб. Поэтому отпуск в январе — это обычно потеря в доходе», — пояснила эксперт.

По ее словам, отпускные и зарплату рассчитывают по разным схемам, поэтому выплата за отпуск не будет компенсировать «потерянный» доход. Андриевская уточнила, что заработную плату будут рассчитывать по числу фактически отработанных рабочих дней, а отпускные — по количеству календарных дней.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году — январь, май, июнь и ноябрь.

Ранее сообщалось, что почти половина россиян хотели бы закрыть кредиты и ипотеку в 2025 году.