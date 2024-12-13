Почти половина россиян хотели бы закрыть кредиты и ипотеку в 2025 году

Свыше половины россиян не поставили финансовых целей на 2025 год. А из тех, кто это сделал, большинство планируют съездить в отпуск, сделать ремонт и вложиться в свое образование, выяснила Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI).

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос, есть ли у них финансовые цели на 2025 год, и если да, то какие. Свыше половины — 56% — ответили отрицательно. Из числа ответивших положительно (44%) каждый четвертый рассчитывает съездить в отпуск (24%), каждый пятый — сделать ремонт (22%), каждый седьмой — вложить деньги в образование (15%), каждый восьмой (13%) — в обслуживание либо покупку нового автомобиля. 10% думают о том, чтобы купить недвижимость. Небольшая доля опрошенных (6%) планируют свадьбу, 4% — переезд.

В ежедневном режиме большинство опрошенных планируют тратить деньги преимущественно на основные бытовые нужды: еду, аренду и т.д. (так ответили 36% опрошенных), поездки (25%), развлечения (19%), здоровье (17%) и образование (12%).

Респондентам также предлагалось рассказать о своих финансовых пожеланиях на Новый год. Большинство хотели бы закрыть потребкредиты и ипотеку (43%), перестать совершать импульсивные покупки (38%) и увеличить доход (26%). Каждый пятый (18%) хотел бы поменять работу на более высокооплачиваемую. Каждый шестой — сформировать источник пассивного дохода (15%).

Опрос также показал, что россияне смотрят в будущее преимущественно с оптимизмом. Свыше трети респондентов (35%) полагают, что российская валюта в 2025 году будет стабильной, а более четверти (28%) ожидают ее укрепления.

Ранее выяснилось, что менее чем у трети россиян в 2024 году карьера сложилась лучше, чем в 2023-м.