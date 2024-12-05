Названы самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году — январь, май, июнь и ноябрь, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Выгодные дни отпуска — это те дни, которые приходятся на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Соответственно, это июль и октябрь (по 23 дня). По 22 рабочих дня будет в апреле, сентябре и декабре. Наименьшее число рабочих дней в январе (17 дней), мае (18 дней), июне (19 дней) и ноябре (19 дней): в эти месяцы самые невыгодные дни для отпуска. Это связано, во-первых, с тем, что за дни отпуска выплачивается не заработная плата, а компенсационная выплата», — пояснил экономист.

Он призвал помнить, что отпускные рассчитываются за календарные дни, а заработная плата — только за рабочие. Соответственно, в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше. Поэтому такие дни выгоднее отработать, а отпуск взять на те дни, стоимость которых ниже, посоветовал эксперт.

По его мнению, если хочется брать отпуск перед праздниками, лучше всего это делать в декабре. Экономист пояснил, что минимальная часть одного из периодов отпуска должна быть 14 дней, их можно взять в декабре: с 17 по 30 декабря 2025 года (прямо перед новогодними праздниками).

В 2025 году россияне будут работать 247 дней из 365 при стандартной пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье.

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