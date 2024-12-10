В Одессе на Украине взорвался генератор. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.

«В Одессе взорвался генератор», — говорится в публикации.

9 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне снова раздались взрывы.

Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о найденных повреждениях на объектах критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.

2 декабря сообщалось о взрывах в Херсоне. В этот же день Прокудин сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе в районе ж/д вокзала в Тернополе.