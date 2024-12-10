Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине взорвался генератор

«Страна.ua»: в Одессе на Украине взорвался генератор

close
Stringer/dpa/Global Look Press

В Одессе на Украине взорвался генератор. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua», ссылаясь на местные паблики.

«В Одессе взорвался генератор», — говорится в публикации.

9 декабря украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне снова раздались взрывы.

Накануне назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о найденных повреждениях на объектах критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части региона.

2 декабря сообщалось о взрывах в Херсоне. В этот же день Прокудин сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе в районе ж/д вокзала в Тернополе.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами