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На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры под Херсоном

Прокудин: в Херсонской области получила повреждения критическая инфраструктура

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

На Украине зафиксировали повреждения на объектах критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его данным, в течение суток под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе. При этом он не уточнил, о каких объектах идет речь.

2 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне. В этот же день Прокудин сообщал, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило об ударе в районе ж/д вокзала в Тернополе.

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