Украинский чиновник заявил о повреждении объектов в Запорожской области

Несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, в течение суток прозвучало по меньшей мере 268 взрывов.

При этом чиновник не уточнил, какие именно объекты были повреждены.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона, в том числе город Запорожье, остаются под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России заявили, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.