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Родителей напавшего на учеников кубанской школы мальчика могут депортировать

На Кубани родителям напавшего на школьников мальчика грозит депортация

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Global Look Press

В Краснодарском крае родителям школьника, напавшего с ножом на учащихся филиала школы №94, грозит депортация в Армению. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В действиях родителей подростка усматриваются признаки правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации»), отметил собеседник агентства. Санкция предусматривает наложение административного штрафа до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

Родители школьника приехали в Краснодарский край из Армении.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия. Его не стали арестовывать.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Ранее подросток из Тулы несколько раз выстрелил в посетителя кафе.

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