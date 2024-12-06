Подросток из Тулы несколько раз выстрелил в посетителя кафе

В Туле подростка арестовали за стрельбу в городе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в сентябре текущего года, но о подробностях дела стало известно только сейчас. По версии следствия, 16-летний молодой человек вступил в конфликт с незнакомцем в местном кафе. Во время ссоры школьник несколько раз выстрелил в мужчину.

«С полученными повреждениями пострадавший был госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», – поделились в ведомстве.

Предположительно, подросток стрелял из пневматического оружия.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент фигурант находится под арестом. Следователи тем временем продолжают собирать доказательства по делу.

До этого в Красноярске мужчина случайно выстрелил в своего знакомого после распития спиртных напитков. Россиянин начал целиться по банкам, но собутыльник стал вырывать оружие, после чего получил пулю в грудь. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам и ногам.