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Американский ученый объяснил появление неизвестных беспилотников над США

Ученый Адамс: беспилотники над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями США

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Американский ученый Майк Адамс предположил, что сообщения о необычных беспилотниках над Нью-Джерси связаны с секретными испытаниями военно-морских сил США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Загадка с дронами над Нью-Джерси может быть объяснена испытаниями совершенно секретной подводной платформы-носителя беспилотников, используемой ВМС США. Это указывает на то, что дроны американские, и они запускаются с погружаемой платформы, информация о которой скрыта от общественности», — отметил он.

Адамс также раскритиковал некоторые заявления американских политиков о возможном «иностранном следе» в появлении беспилотников над Нью-Джерси.

В ночь на 13 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за дроны замечают жители Нью-Джерси.

12 декабря официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх также заявила, что министерство обороны США не располагает доказательствами иностранной принадлежности летавших над штатом Нью-Джерси дронов.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.

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