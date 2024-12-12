В Пентагоне не смогли подтвердить иностранную принадлежность дронов над Нью-Джерси

Министерство обороны США не располагает доказательствами иностранной принадлежности летавших над штатом Нью-Джерси дронов. Об этом со ссылкой на заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх сообщает ТАСС.

По ее словам, у американского военного ведомства сейчас нет сведений о том, что активность беспилотников исходит от каких-либо иностранных структур. Находившиеся в воздухе дроны не представляли опасности. При этом Сингх подчеркнула, что беспилотники не принадлежали Вооруженным сила США.

Представитель Пентагона опровергла информацию о находящемся у американского побережья иранском корабле, с которого якобы запускаются эти дроны.

10 декабря сенатор от Республиканской партии США Джон Брэмник предложил ввести в Нью-Джерси ограниченный режим чрезвычайного положения из-за сообщений о появлении неопознанных дронов в небе.

Во вторник сообщалось, что в Нью-Йорке и Филадельфии очевидцы заявили о множестве случаев, когда наблюдали таинственные беспилотники в небе. Кроме того, с середины ноября местные жители из нескольких округов Нью-Джерси наблюдали скопления дронов, позже то же самое начало происходить в Пенсильвании и Статен-Айленде в Нью-Йорке.

Ранее США вновь зафиксировали неопознанные дроны над своими базами в Великобритании.