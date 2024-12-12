Путин вручил госнаграды выдающимся россиянам в День Конституции

Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле счел «большой честью» наградить тех, кто был и остается символом страны. Об этом сообщает сайт Кремля.

На церемонии в в Екатерининском зале награды получили композиторы Александра Пахмутова и Игорь Крутой, певец Николай Басков, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев.

«Для меня большая честь наградить всех вас, а особенно тех ..., кто на протяжении десятилетий был символом нашей страны», — сказал российский лидер.

В четверг, 12 декабря, президент РФ присвоил военному корреспонденту Евгению Поддубному звание Героя России во время церемонии вручения госнаград. Глава государства подчеркнул, что на передовой находятся мужественные люди. Путин напомнил, что журналист не раз рисковал собой и получал тяжелые ранения. Президент подчеркнул, что звание Героя России впервые в истории отечественной журналистики присвоено корреспонденту.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.