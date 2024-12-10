Новое правительство Сирии приказало вооруженной оппозиции покинуть города

Новые власти Сирии приказали представителям вооруженной оппозиции покинуть занятые ими города. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник, близкий к департаменту военных операций.

Журналисты отметили, что в настоящее время ситуация в стране спокойная. По их данным, многие правительственные учреждения возобновили свою работу.

28 ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. За полторы недели они заняли Хомс, Хаму, Алеппо и Дамаск. Командование армии Сирии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

10 декабря на пост главы временного правительства Сирии назначили Мохаммада Аль-Башира. По его словам, новые власти будут курировать вопросы государственного управления до 1 марта 2025 года.

Агентство Reuters сообщило, что руководство вооруженной оппозиции решило направить в сирийские города полицию и силы безопасности. Данные силовые структуры связаны с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам».

Ранее политолог назвал очень высоким риск распада Сирии.