Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне начали просить об эвакуации из Сирии

Львова-Белова: начали поступать обращения для эвакуации россиян из Сирии

close
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Начали поступать обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что ведется активное сотрудничество с министерством иностранных дел и министерством обороны России для поиска индивидуальных решений по каждому обращению.

5 декабря Львова-Белова сообщила, что в Россию из Сирии готовы вернуться 130 детей, у которых в стране есть родственники. Документы для несовершеннолетних уже подготовлены. По ее словам, зафиксировано более тысячи запросов от родных, пытающихся найти своих детей.

Львова-Белова также признала, что каждый приезд детей связан с определенными рисками для ее команды. Чтобы подтвердить родство с россиянами, сотрудники ее команды проводят тесты ДНК для несовершеннолетних, которые попадают в лагеря, куда они привозятся. Это необходимо для получения гражданства Российской Федерации.

Ранее новое правительство Сирии приказало вооруженной оппозиции покинуть города.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами