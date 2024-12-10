Россияне начали просить об эвакуации из Сирии

Начали поступать обращения с просьбами об эвакуации российских граждан и их детей из Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Она отметила, что ведется активное сотрудничество с министерством иностранных дел и министерством обороны России для поиска индивидуальных решений по каждому обращению.

5 декабря Львова-Белова сообщила, что в Россию из Сирии готовы вернуться 130 детей, у которых в стране есть родственники. Документы для несовершеннолетних уже подготовлены. По ее словам, зафиксировано более тысячи запросов от родных, пытающихся найти своих детей.

Львова-Белова также признала, что каждый приезд детей связан с определенными рисками для ее команды. Чтобы подтвердить родство с россиянами, сотрудники ее команды проводят тесты ДНК для несовершеннолетних, которые попадают в лагеря, куда они привозятся. Это необходимо для получения гражданства Российской Федерации.

Ранее новое правительство Сирии приказало вооруженной оппозиции покинуть города.