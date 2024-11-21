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Жительница Мелитополя передала данные Украине и получила 14 лет за госизмену

Жительницу Мелитополя осудили на 14 лет за госизмену

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Телеграм-канал Прокуратура Республики Крым

Жительнице Запорожской области вынесли приговор в рамках дела о госизмене. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, женщина из Мелитополя в августе 2023 года передавала кураторам из министерства обороны Украины данные о передвижении транспорта ВС РФ.

«Эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ», – сообщается в публикации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд признал фигурантку виновной и приговорил к 14 годам лишения свободы, срок она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

До этого жителя Иваново осудили за госизмену. По версии следствия, 48-летний россиянин связался с украинской стороной и хотел попасть на территорию соседней страны, чтобы воевать против России. Его задержали в аэропорту Москвы.

Ранее московский пенсионер испугался обвинений в госизмене и отдал мошенникам 24 млн рублей.

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