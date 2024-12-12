Названо число пострадавших пользователей от отключения света в Барнауле

Порядка 62 тысяч человек в Барнауле оказались отключенными от электроэнергии в результате пожара в складском помещении. Число отключенных потребителей уточнили в мэрии города.

«Под ограничение электроэнергии попали восемь больниц (на резервном электроснабжении), поликлиника, 20 детских садов, семь школ, 258 многоквартирных жилых домов и 2,2 тысячи частных жилых домов, всего около 62 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Также сообщалось, что в городе была временно изменена схема движения электротранспорта. Около 16:30 по московскому времени сообщалось, что «Россети Сибирь» вели аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи.

В 17:16 в Telegram-канале мэрии города сообщили, что «Россети Сибирь» восстановили электроснабжение всех бытовых потребителей и социальных объектов Барнаула. По данным источника, энергетики провели работы по переводу питания и исключения участка линии электропередачи, которые находились в зоне пожара.

Пожар, о котором идет речь, произошел 12 декабря в Барнауле, где загорелся склад строительных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Сообщалось, что площадь возгорания достигла трех тысяч квадратных метров.

Ранее в одной из башен «Москвы-Сити» произошел пожар.