Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В одной из башен «Москвы-Сити» произошел пожар

В Москве загорелась башня «Меркурий», идет эвакуация

В башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити» произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на подписчиков, которые поделились кадрами с места происшествия.

По данным канала, в настоящее время из здания эвакуируют людей.

Официальной информации о причинах пожара и пострадавших не поступало.

Накануне в Москве загорелся Коптевский рынок. Изначально пламя охватило территорию площадью 300 квадратных метров и затем продолжило распространяться, пока его не локализовали на 400 «квадратах».

Пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале уточнила, что причины ЧП будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки, организованной в связи с произошедшим, контролируют сотрудники надзорного ведомства.

Коптевский рынок появился в российской столице в 1949 году. Он представлял собой колхозный рынок под открытым небом, состоящий из деревянных павильонов. После 2017 года павильоны заменили на тентовые палатки.

Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области, где пенсионер вынес из огня внучку, но сам спастись не смог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами