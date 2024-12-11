В одной из башен «Москвы-Сити» произошел пожар

В башне «Меркурий» комплекса «Москва-Сити» произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на подписчиков, которые поделились кадрами с места происшествия.

По данным канала, в настоящее время из здания эвакуируют людей.

Официальной информации о причинах пожара и пострадавших не поступало.

Накануне в Москве загорелся Коптевский рынок. Изначально пламя охватило территорию площадью 300 квадратных метров и затем продолжило распространяться, пока его не локализовали на 400 «квадратах».

Пресс-служба прокуратуры Москвы в официальном Telegram-канале уточнила, что причины ЧП будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход проверки, организованной в связи с произошедшим, контролируют сотрудники надзорного ведомства.

Коптевский рынок появился в российской столице в 1949 году. Он представлял собой колхозный рынок под открытым небом, состоящий из деревянных павильонов. После 2017 года павильоны заменили на тентовые палатки.

Ранее сообщалось об инциденте в Иркутской области, где пенсионер вынес из огня внучку, но сам спастись не смог.