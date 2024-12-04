Кадыров встретился с пленными украинскими военными в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с пленными украинскими военными в Грозном.

По словам чеченского лидера, пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали разумный выбор, отказавшись выполнять преступные приказы своих командиров. Они сложили оружие, тем самым сохранив свои жизни, в отличие от других украинцев, которые уже не вернутся домой, написал он.

Кадыров отметил, что руководство ВСУ бросает большинство украинцев на фронт с минимальной подготовкой.

Он посоветовал украинским военным, которые сейчас участвуют в боевых действиях, «не жертвовать собой ради интересов Запада и его марионетки — Зеленского», у которого «нет цели сделать Украину самодостаточной страной». Глава Чечни призвал бойцов ВСУ последовать примеру своих соотечественников, которые сложили оружие, осознав преступные цели киевского режима.

2 ноября Рамзан Кадыров отменил приказ «ахматовцам» не брать в плен солдат ВСУ. Такое решение глава Чечни объяснил многочисленными письмами украинцев, которые, как он утверждает, просили его об отмене приказа. Ранее глава Чечни дал поручение всем командирам, которые находятся на передовой, «уничтожать и усилить борьбу еще более». Это произошло после того, как беспилотник атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ взяли в плен группу солдат президентской бригады ВСУ.