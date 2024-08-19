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В Германии 100 тыс. человек остались без света из-за куницы

На юге Германии куница перегрызла провода, без света остались 100 000 человек

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Skowis-Foto/Shutterstock/FOTODOM

Куница перегрызла провода в трансформаторе электроподстанции и оставила без электричества около 100 тыс. человек на юге Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «BILD на русском» (признан в РФ иностранным агентом).

Отмечается, что утром 19 августа на два с лишним часа отключилось электричество в значительной части городов Людвигсбург (95 000 жителей) и Корнвестхайм (30 000). По словам коммунальщиков, куница залезла в трансформатор электроподстанции и повредила провода.

«Помимо электричества, также пропал интернет и мобильная связь. Дорожная полиция работала на перекрестках, где погасли светофоры. Свет погас и в здании вокзала, пассажирам пришлось идти к поездам в темноте», — говорится в публикации.

В сентябре 2023 года белки оставили без света 15 тысяч людей в США. Перебои с электричеством продолжались два дня.

В ноябре того же года в Искитимском районе Новосибирской области из-за бобров едва не смыло единственную дорогу, жители двух деревень остались без электричества.

Ранее в США змея оставила без света 11 тысяч человек.

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