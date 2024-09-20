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Глава МЭА назвал самую актуальную проблему энергобезопасности в мире

В МЭА назвали ситуацию на Украине самой актуальной проблемой энергобезопасности

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Depositphotos

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол назвал ситуацию с энергетикой на Украине самой актуальной проблемой энергетической безопасности в мире. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Предстоящая зима может иметь серьезные последствия для Украины, это должны все понимать. Сегодня это самая актуальная проблема энергетической безопасности», — сказал он.

Бирол призвал Брюссель предоставить Украине больше генераторов и ремонтного оборудования перед «сложным зимним периодом», сократив бюрократическую волокиту. Он подчеркнул, что отсутствие энергоснабжения будет иметь «серьезные последствия» для всех сфер жизни Украины. По его словам, наблюдается «серьезная нехватка» многих важных компонентов, в том числе трансформаторов, сетевого оборудования и дизель-генераторов.

Бирол заявил, что европейские страны являются «слишком консервативными» в поставках электроэнергии на Украину и они могли бы увеличить такой экспорт, не ставя под угрозу поставки в страны Европы.

Накануне в Еврокомиссии заявили, что Украина лишилась половины свой энергетической инфраструктуры, или порядка 9ГВт мощностей. В связи с этим зимой жители могут остаться без света и воды.

Ранее в Венгрии обвинили ЕС в ханжестве из-за покупки российской энергии через Индию.

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