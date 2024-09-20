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В Германии оценили призыв к ЕС нарастить поставки электричества на Украину

Политолог Рар: жители ЕС будут не рады увеличению поставок электричества Киеву

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Depositphotos

Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что Евросоюз «слишком консервативен» в поставках электроэнергии на Украину и мог бы увеличить экспорт. По мнению эксперта, несмотря на потенциальное недовольство населения ЕС, правящие элиты могут пойти на такое решение.

«Население стран Евросоюза будет не в восторге, если их правительства решат сократить подачу электроэнергии или повысить цены на услуги в Европе в знак солидарности с Украиной. Однако, несмотря на это, главные игроки ЕС все же пойдут на такой шаг», — сказал германский политолог Александр Рар.

Он добавил, что европейцам через СМИ будут показывать Украину, которая «геройски сражается за европейские ценности».

20 сентября Бирол заявил, что помощь Европейского союза Украине является актуальной проблемой энергетической безопасности в мире.

Он призвал Брюссель предоставить Киеву больше генераторов и ремонтного оборудования перед «сложным зимним периодом», сократив бюрократическую волокиту. Бирол подчеркнул, что отсутствие энергоснабжения будет иметь «серьезные последствия» для всех сфер жизни Украины.

Ранее ЕК предупредила, что зимой Украина может остаться без света и воды.

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