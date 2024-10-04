В России 31 декабря 2025 года будет выходным днем

В России среда 31 декабря 2025 года будет выходным днем. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в следующем году, сообщила пресс-служба правительства страны.

«В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу 2 мая и среду 31 декабря, соответственно», — говорится в сообщении.

В предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 11 дней, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

В сентябре исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что гораздо больше россиян стали планировать новогодние выходные заранее — количество заказов увеличилось в два раза. Кроме того, в два раза больше туристов в этом году отправится за границу — доля зарубежных бронирований составляет 51%.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если заставляют работать в праздники.