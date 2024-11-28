Названы законные способы продлить новогодние праздники

Россияне могут продлить себе новогодние праздники, взяв больничный на 9 и 10 января 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сказала ведущий эксперт «Актион Кадры и HR» Виктория Полякова.

«В этом году между новогодними праздниками и первыми выходными января будет два рабочих дня: 9 и 10 января, четверг и пятница. Наверняка кто-то из сотрудников захочет продлить себе отдых. Ведь если не выходить эти два дня на работу, в сумме с 29 декабря по 12 января получится 15 дней отдыха. Работодателям будет важно определить, можно ли наказать работника, если он отсутствует, не согласовав это заранее. Чаще всего работники приносят больничные. Это железное доказательство того, что работа пропущена по уважительной причине», — отметила экономист.

Эксперт рекомендовала проверить подлинность больничного на сайте «Госуслуг».

Вторая законная причина не появиться на работе — непогода. Кто-то не может вовремя вернуться из-за нелетной погоды, отмены или переноса рейсов, или не может добраться до города из-за занесенных дорог. Такие ситуации не зависят от работника, а судьи считают, что работа пропущена по весомой причине, даже если работник просто опоздал на рейс.

Третий работающий способ законно не прийти на работу — взять донорский выходной. Работник имеет право на день отдыха в день сдачи крови, а также на следующий день. При этом если работник сдавал кровь в течение предыдущего года, но второй день отдыха не использовал, то он может взять его в любой момент — так считают суды.

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