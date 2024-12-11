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Бразилия осудила атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС

Бразилия осудила нападение дрона на машину МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС

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Евгений Биятов/РИА Новости

Правительство Бразилии выступило с осуждением нападения беспилотного летательного аппарата на один из автомобилей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на дороге к Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел страны.

«Правительство Бразилии с обеспокоенностью следит за растущими показателями военной деятельности вблизи атомных электростанций в регионах, охваченных конфликтом», — говорится в сообщении.

В бразильском правительстве подчеркнули важность мирного решения конфликта на Украине политическими средствами на основе Устава ООН.

Накануне генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован беспилотником. По его словам, удар по транспортному средству произошел на территории Украины. Гросси уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал и ротация сотрудников агентства была завершена.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года после первого визита генерального директора агентства на станцию.

Ранее ВС России обеспечили безопасную ротацию наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

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