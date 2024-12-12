В Омске задержали главу регионального минцифры

В Омске задержан заместитель председателя регионального правительства, министр цифрового развития и связи региона Денис Цуканов. Об этом сообщает местный портал «Город55».

Задержание произошло 12 декабря. Чиновника уже доставили в Москву. Он предстанет перед Басманным районным судом.

Денис Цуканов получил должность зампредседателя правительства, министра цифрового развития Омской области 11 июля 2023 года. До этого он был зампредседателя правительства Донецкой народной республики. С 2014 по 2022 год Цуканов занимал пост заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли России.

6 декабря сообщалось, что замглавы Ясиноватского округа в ДНР Дмитрия Шевченко задержали по подозрению во взятке в размере 10 млн рублей.

Также в Свердловской области суд арестовал главу города Дегтярска Вадима Пильникова по делу о коррупции.

Ранее ФСБ задержала начальника районного УМВД Петербурга.