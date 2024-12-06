Замглавы округа в ДНР задержали за взятку в размере 10 млн рублей

Замглавы Ясиноватского округа в ДНР Дмитрия Шевченко задержали по подозрению во взятке в размере 10 млн рублей. Об этом пишет РБК.

Сообщается, что чиновник возглавлял администрацию города Ясиноватая с января 2019 года, а осенью 2023 года стал главой Ясиноватского муниципального округа, в который входят сама Ясиноватая, а также Авдеевка, Верхнеторецкое, Водяное, Желанное, Скучное, Очеретино и еще несколько десятков населенных пунктов.

Шевченко родился 22 августа 1983 года в селе Александрово-Калиново Константиновского района Донецкой области УССР и получил образование по специальности «менеджмент организаций» в Донецком государственном университете управления.

До этого глава Крымского района Кубани Лесь подал в суд после обвинений в коррупции.

Ранее топ-менеджера РЖД Кириллов и Савченко обвинили во взятках на 105 млн руб.