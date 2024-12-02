Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из российских аэропортов временно закрыли

В Хабаровском крае аэропорт временно закрыли из-за расчистки ВПП от снега

close
freepik.com

Аэропорт Богородского, расположенный в Хабаровском крае, 2 декабря временно закроют из-за расчистки взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега на фоне плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе местной авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

По ее информации, воздушная гавань будет закрыта с 8:00 (1:00 мск) до 13:00 (6:00 мск).

В пресс-службе также заявили, что рейсы по маршруту ХабаровскНиколаевск-на-Амуре — Аян за 29 ноября и 2 декабря задерживаются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта назначения.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в декабре больше всего снега выпадет в Северо-Западном федеральном округе, на западе Сибири, на западе и юге Красноярского края, в Иркутской области, в Хакасии, в Забайкальском крае, в Бурятии, а также в Магаданской области и на Чукотке.

По словам синоптика, в азиатской части страны, «начиная с Приволжского федерального округа, будут осадки в виде твердого снега, в виде кристаллических осадков».

Он отметил, что осадки в пределах нормы выпадут на европейской территории России, однако в Омской, Тамбовской, Курской, Воронежской и Липецкой, Смоленской, Рязанской областях ожидается дефицит снега.

Ранее в аэропорту Мюнхена опрокинулся самолет из-за снега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами