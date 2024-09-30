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В Барнауле пожарные разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината

МЧС: на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле разбирают завалы

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Предоставлено очевидцем

Спасатели разбирают завалы на месте сгоревшего мебельного комбината в Барнауле после частичного обрушения здания. Об этом сообщили РИА Новости в главке МЧС по Алтайскому краю.

По данным ведомства, пожарные проливают дымящиеся конструкции. Чтобы добраться к очагам тления, приступили к разборке завалов, заключили в МЧС.

На месте инцидента работают 42 человека и 12 автоцистерн. Для тушения самого пожара привлекали 141 человека и 54 единицы техники.

29 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что здание крупнейшей сибирской мебельной фабрики «Три слона» сгорело в результате пожара в столице Алтайского края Барнауле. Фабрика сотрудничает со многими иностранными компаниями и поставщиками.

По словам авторов публикации, перед пожарными была поставлена задача не допустить переброски огня на топливное хранилище, расположенное около здания.

Одновременно жители города Барнаула рассказали «Газете.Ru» о пожаре в одном из местных административных зданий.

Ранее в Свердловской области загорелась птицефабрика.

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