Стало известно, как в РФ готовятся к возможному заражению людей птичьим гриппом

В России ведется разработка кандидатных вакцин от штамма птичьего гриппа H5N1. Это очень контагиозный тип заболевания, который, однако, протекает легко, рассказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

До сих пор с птичьим гриппом боролись по-разному – так, если в США в основном прививали зараженных животных, то в России и Европе их забивали, в результате чего не приходилось тратиться на вакцинирование, напомнил эпидемиолог. Сегодня же работа по созданию вакцин ведется, причем уже можно гарантировать, что лаборатории будут обеспечены всем необходимым для их производства.

«Наши возможности сегодня значительные, дают нам уверенность в том, что, когда межвидовой барьер будет преодолеваться, и вирус перейдет на человеческую популяцию, мы вовремя среагируем, вовремя разработаем диагностику на нужный подвид штамма», — заверил Онищенко.

Напомним, в ноябре этого года в Канаде выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5. Заболевшим оказался подросток, который, как сообщалось, контактировал с больной птицей или животным. После этих сообщений Роспотребнадзор заявил, что в России случаев заболеваний, вызванных вирусами гриппа птиц, не выявлено. В ведомстве добавили, что специалисты наблюдают за состоянием здоровья работающих с птицей людей и проводят их лабораторное обследование.

Ранее турецкие куриные яйца и мясо запретили ввозить в Россию из-за птичьего гриппа.