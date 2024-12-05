Эксперт рассказал, когда возможен подъем заболеваемости гриппом в России

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается с середины декабря, однако текущие показатели не превышают многолетние нормы. Об этом в интервью ТАСС рассказал Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН.

«Ключевой момент для эпидемического сезона — это 51-я неделя, с которой начинается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Важно также, как проходит вакцинация от гриппа. В прошлом году наблюдался рост заболеваемости, и в этом году он может продолжиться», — отметил он.

Горелов добавил, что, хотя за последние недели отмечается небольшой рост заболеваемости, он не является критичным и остается в рамках многолетних значений. «Заболеваемость не превышает средние показатели, что является хорошей новостью. Мы также наблюдаем такую динамику, поскольку осень была аномально теплой», — сказал академик.

На сегодняшний день привито 79,8 млн человек, что приблизительно соответствует установленным показателям. «Темпы вакцинации в этом году вызывают оптимизм, и это, безусловно, скажется на заболеваемости. Известно, что вакцинированные заболевают в 150 раз реже и легче. Кроме того, вакцина от гриппа защищает от тяжелых форм COVID-19», — заключил Горелов.

3 декабря сообщалось, что в 11 регионах России заболеваемость гриппом превысила эпидпорог на 20%.

Ранее стало известно, как в РФ готовятся к возможному заражению людей птичьим гриппом.