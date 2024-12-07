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Российского полицейского задержали при получении миллиона рублей

Начальника отдела полиции в Уфе задержали за посредничество во взятке на миллион

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Уфе задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району. Об этом сообщил Следственный комитет по Башкирии.

Российского полицейского обвинили в посредничестве при получении взятки. Следствие считает, что местный предприниматель подал заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего бухгалтера за хищение крупной денежной суммы и неправомерного завладения его транспортом. Предприниматель обратился к начальнику отдела полиции с просьбой помочь, полицейский потребовал от него 1,5 млн руб. Утверждается, что после получения первой части денег сотрудника полиции задержали оперативники регионального Управления ФСБ.

6 декабря сообщалось, что бывшего вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки, арестовали на два месяца. По данным следствия, Давыдов выступал одним из посредников при передаче взятки в размере 73 млн рублей от гендиректора ООО «ПромСтрой» в адрес руководителя муниципального казенного учреждения УДИБ («Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»).

Ранее экс-замгубернатора Брянской области продлили арест по делу о взятке.

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