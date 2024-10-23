В Петербурге подполковника полиции осудили на 8,5 лет за взятку 20 млн рублей

В Петербурге суд вынес приговор подполковнику, которого обвиняли в вымогательстве взятки. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, мужчина в 2022 году пытался получить взятку в размере 20 миллионов рублей за бездействие в расследовании. Деньги передавались через посредника. В тот момент фигурант занимал должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с преступлениями на водном и воздушном транспорте управления экономической безопасности и противодействия коррупции УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сам фигурант вину не признал.

Суд признал россиянина виновным и приговорил к 8,5 годам лишения свободы, их мужчина проведет в колонии строгого режима. Помимо этого, фигуранта лишили звания подполковника. Он также не сможет занимать некоторые должности пять лет.

Ранее в Красноярске полицейских задержали за выдачу «красивых» номеров за деньги.