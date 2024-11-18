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В Красноярском крае экс-начальника полиции приговорили к 10,5 года за взятки

СК: в Красноярском крае экс-начальника полиции приговорили к 10,5 года колонии

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В Нижнеингашском районе Красноярского края бывший начальник отделения полиции признан виновным в получении взяток. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы регионального управления СК России.

Мужчина был признан виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере, совершенном должностным лицом.

Как установило следствие, в период с 1 июня 2020 года по 3 января 2023 года полицейский лично и через посредника систематически получал взятки в общей сумме 1 млн 450 тыс. рублей и 700 тыс. рублей в обмен на предоставление служебной информации о датах планируемых проверок лесозаготовителей со стороны органов внутренних дел.

В ходе следствия на квартиру, земельный участок и два автомобиля обвиняемого был наложен арест. Суд назначил экс-полицейскому 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 6 миллионов рублей.

До этого в Санкт-Петербурге задержали бывшего главу администрации Адмиралтейского района Сергея Оверчука по делу о получении взятки в 8 млн рублей. По данным следствия, в период с октября 2022 года по март 2024 года он был в сговоре с руководителем коммерческих организаций, которые выполняли работы по благоустройству в районе.

Ранее первого замглавы Бронниц отправили в СИЗО по делу о взяточничестве.

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