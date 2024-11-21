Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На коттедж Блиновской за 750 млн рублей нашли покупателя

SHOT: уже подписан предварительный договор купли-продажи коттеджа Блиновской

close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Блогерша Елена Блиновская нашла покупателя на свой двухэтажный коттедж в «Миллениум Парке» в Истре. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Уже подписан предварительный договор купли-продажи с будущим собственником коттеджа, сообщила каналу адвокат блогерши. Речь идет о недвижимости Блиновской, которая стоит порядка 750 млн рублей. Площадь дома составляет 1,7 тыс. кв. м.

SHOT не исключает, что «королева марафонов» могла немного уступить в цене покупателю недвижимости. Вся вырученная за сделку сумма пойдет в счет погашения долга.

17 ноября сообщалось, что у Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае. По информации РИА Новости, у нее в собственности есть объекты недвижимости в нескольких новейших и востребованных дубайских районах: Dubai Hills, Madinat Jumeirah Living и Nad Al Sheeba.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 918 млн рублей и легализации денежных средств в размере более 43 млн рублей.

В ноябре 2024 года суд признал Блиновскую банкротом. Из решения следует, что имущество блогерши планируют распродать за полгода.

Ранее сообщалось, что в Москве за хищение денег у Ларисы Долиной задержан еще один соучастник преступления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами