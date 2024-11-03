В Гамбурге крупный пожар уничтожил фасад ресторана известной сети

Крупный пожар произошел в Гамбурге, в результате был уничтожен фасад стейк-хауса популярной сети Block House. Немецкая газета Bild сообщает, что не исключается версия поджога.

Инцидент произошел в районе Фольксдорф, на территории торгового центра Weiße Rose, который включает как коммерческие площади, так и жилые квартиры. Сигнал о пожаре поступил около полуночи.

«По словам очевидцев, сначала горели доски у магазина... Когда прибыла пожарная бригада, часть ресторана и акушерская практика были полностью охвачены пламенем. Были вызваны дополнительные силы. Пламя сильно повредило фасад стейк-ресторана Block House, рассчитанного на 144 места. Ресторан был открыт в 1977 году», - сообщает издание.

Также уточняется, что из-за сильного задымления руководитель операции по тушению пожара принял решение эвакуировать жильцов, находившихся на верхних этажах. Для этой цели был предоставлен автобус, который вывез около 30 человек. Никто не пострадал.

После ликвидации пожара началось расследование. Место происшествия было оцеплено, а здание — закрыто. Издание подчеркивает, что не исключается возможность поджога.

На днях в результате пожара, произошедшего в больнице германского города Франкенберг (федеральная земля Гессен), 14 человек получили травмы. Одного из них не удалось спасти.

Ранее на фестивале в Германии 11 человек пострадали из-за загоревшегося «Зомби».