В Сочи загорелось кафе на пляже

В Сочи на пляже «Лазурь» загорелось кафе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Сочи».

«Пламя охватило все здание. Огненное зарево осветило всю округу», — говорится в сообщении, опубликованном в среду в 23:00 по московскому времени.

Огонь также перекинулся на ближайшую ель.

По данным МЧС, для тушения возгорания на улице Просвещения направили 19 специалистов ведомства и пять единиц техники. По предварительной информации, горела кровля на площади 200 квадратных метров.

29 ноября сообщалось, что в Махачкале случился пожар в двухэтажном здании кафе «Дюна» на улице Каммаева. В МЧС рассказали, что площадь пожара составила 450 квадратных метров. Возгорание тушили 86 специалистов и 28 единиц техники.

А в середине октября в Новосибирске горел ресторан в многофункциональном комплексе «Сан Сити». Во время разведки пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже. Администрация комплекса организовала эвакуацию посетителей и работников. Открытое горение ликвидировали.

Ранее в Гамбурге крупный пожар уничтожил фасад ресторана известной сети.