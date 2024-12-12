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В аэропорт Сочи возвращаются ушедшие на запасные аэродромы самолеты

В Сочи начали возвращаться ушедшие на запасные аэродромы воздушные суда

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Самолеты, ушедшие на запасные аэродромы из-за введенных в аэропорту Сочи ограничений, начинают возвращаться обратно. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает РИА Новости.

В настоящее время все ранее введенные ограничения в аэропорту сняты. В связи с этим два из 11 воздушных судов, ушедших на запасные аэродромы Минеральных Вод, Владикавказа и Астрахани, вылетели в Сочи. Еще один борт сейчас готовится к вылету.

11 декабря в 22:40 мск представитель Росавиации сообщил, что аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме.

Ограничения на работу аэропорта вводились в 19:32 мск. По данным Telegram-канала SHOT, в авиагавани ввели план «Ковер». По предварительной информации, это связано с атакой беспилотников на регион.

Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По его словам, дроны были сбиты на высоте почти 2 км.

Ранее Росавиация продлила запрет на ночные полеты в Израиль еще на месяц.

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